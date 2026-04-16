В ДТП в Таиланде погиб российский пауэрлифтер Пожидаев

Российский пауэрлифтер Александр Пожидаев стал жертвой дорожной аварии в Паттайе. Об этом ТАСС сообщила проживающая в городе российский волонтер Светлана Шерстобоева.

По ее словам, ДТП с участием 22-летнего спортсмена произошло 14 апреля. Пожидаев получил множественные переломы и черепно-мозговую травму.

«В крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, врачи боролись за его жизнь. К сожалению, спасти не удалось», — сказала Шерстобоева.

Волонтеры объявили сбор денежных средств для отправки тела Пожидаева на родину.

В январе в ДТП в Таиланде скончался 23-летний российский блогер по имени Вадим. Автомобиль врезался в его мотоцикл, парень вылетел из руля и ударился головой о бордюр. Известно, что блогер был одним из создателей русскоязычного комьюнити на Пхукете, где соотечественники могли общаться между собой и работать.