Российского туриста на скутере насмерть сбил грузовик в Таиланде

Туриста из России, ехавшего на арендованном скутере, сбил грузовой автомобиль в Таиланде. Подробности сообщил телеграм-канал Shot .

Авария произошла 2 августа на трассе Рама II в провинции Самутсакхон под Бангкоком. Россиянин ехал на мопеде и столкнулся с 10-колесной фурой недалеко от больницы.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Его тело доставили в местную больницу. Власти Таиланда разыскивают родственников погибшего.

В последнее время участились случаи гибели туристов в Таиланде. В январе в ДТП в Таиланде погиб 23-летний российский блогер. Парень вместе со знакомой ехал на спортивном мотоцикле. В них сзади врезался автомобиль.

На Пхукете в начале июля погибла россиянка, упав с восьмого этажа после ссоры с мужем. Женщина проживала в этой квартире с супругом и годовалым ребенком.