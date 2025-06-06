«Машинист слышал 3 хлопка». Источник раскрыл подробности подрыва СВУ под Белгородом

Источник 360.ru: машинист слышал 3 хлопка во время подрыва путей под Белгородом

Фото: 360.ru

Машинист сошедшего с железнодорожных путей в Белгородской области резервного тепловоза применил экстренное торможение, после того как услышал взрывы. Кадры с места происшествия появились в распоряжении 360.ru.

«Машинист тепловоза услышал три хлопка и увидел искры. Он применил экстренное торможение. В результате был допущен сход передней колесной пары одиночного локомотива», — рассказал источник 360.ru.

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Утром 6 июня  в районе станции Беленихино в Прохоровском районе Белгородской области произошел  сход резервного тепловоза. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, ЧП произошло из-за сработавшего взрывного устройства, заложенного под рельсы на путях. Источник Telegram-канала Shot добавил, что сотрудники экстренных служб нашли под путями два СВУ, одно из них не сработало.

В результате происшествия часть железнодорожного полотна получила повреждения, из людей  никто не пострадал. Движение поездов на этом участке железной дороги задержали на два с половиной часа, а позже поезда пускали в реверсивном режиме по одному пути.

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