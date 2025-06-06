При взрыве СВУ на путях в Белгородской области никто не пострадал

При сходе резервного тепловоза из-за взрыва в Прохоровском районе Белгородской области никто не пострадал. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

По его словам, взрыв мог случиться из-за заложенного под рельсы взрывного устройства. В результате происшествия пострадавших нет.

«Движение поездов было задержано на 2,5 часа. Но сейчас все поезда уже следуют в соответствии с графиком», — написал он.

По словам Гладкова, часть железной дороги получила повреждения. На место оперативно прибыли сотрудники ремонтных служб, уже приступили к восстановлению поврежденного участка.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что ночью силы ПВО сбили более пяти беспилотников над регионом в трех муниципалитетах. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.