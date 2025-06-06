В Белгородской области открыли движение поездов после взрыва СВУ на путях

Утром 6 июня специалисты частично возобновили движение поездов на перегоне Прохоровка — Беленихино в Белгородской области, где ночью сошел с рельсов тепловоз. Об этом сообщила пресс-служба РЖД .

Движение открыли по одному пути, пропуск поездов ведут в реверсивном режиме. Работы по ликвидации последствий ЧП продолжаются.

Также компания принимает меры по минимизации времени задержки пассажирских поездов. Пассажиров поездов № 695 Курск — Белгород и № 71 Москва — Белгород доставили на станцию назначения автобусами со станции Прохоровка.

Ранее стало известно, что часть железной дороги получила повреждения из-за взрыва самодельного взрывного устройства. Обошлось без пострадавших. Движение поездов задержали на два с половиной часа.