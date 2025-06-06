Одно из двух СВУ на путях под Белгородом не сработало

На железнодорожных путях в Белгородской области заложили два самодельных взрывных устройства, одно из них не сработало. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным источника, СВУ находились в районе станции Беленихино в Прохоровском районе Белгородской области.
Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что из-за сработавшего взрывного устройства, заложенного под рельсы на путях, утром 6 июня произошел сход резервного тепловоза. В результате происшествия часть железнодорожного полотна получила повреждения, из людей никто не пострадал.
После ЧП движение поездов на этом участке железной дороги задержали на два с половиной часа. Позже движение открыли по одному пути, пропуск поездов вели в реверсивном режиме. На данный момент работы по ликвидации последствий происшествия продолжаются.
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