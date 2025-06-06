Тепловоз сошел с рельсов в Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«В Прохоровском районе произошел сход резервного тепловоза. По предварительной информации — в результате заложенного под рельсы взрывного устройства. Пострадавших нет», — написал он.
Он отметил, что в связи с ЧП движение поездов задержали на 2,5 часа. Сейчас все составы следуют по графику. Часть железнодорожного полотна получила повреждения. Ремонтники уже начали чинить дорогу.
Вчера на железной дороге в Воронежской области между селом Евдаково и поселком Сагуны произошел взрыв. В результате происшествия повредился участок железнодорожных путей — разрушение четырех железобетонных шпал и выкол рельса по правой нити. В итоге остановили два поезда. Данных о пострадавших не поступало.
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