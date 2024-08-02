Тело мальчика достали из-под завалов в Нижнем Тагиле. Число жертв ЧП выросло до шести

Спасатели обнаружили тело ребенка под обломками дома в Нижнем Тагиле. Погибшего мальчика уже извлекли из-под завалов, заявили в МЧС. Таким образом, количество погибших в результате обрушения части здания выросло до шести человек.

Взрыв в пятиэтажке в Нижнем Тагиле прогремел утром 1 августа. Незадолго до этого жители чувствовали сильный запах газа. После ЧП у здания обрушилась целая секция.

Разбор завалов не прекращался всю ночь. Сейчас спасатели продолжают операцию. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Все обстоятельства и причины, которые привели к случившемуся устанавливаются.