Тело мальчика достали из-под завалов в Нижнем Тагиле. Число жертв ЧП выросло до шести

МЧС: тело мальчика достали из-под завалов дома в Нижнем Тагиле

Фото: РИА «Новости»

Спасатели обнаружили тело ребенка под обломками дома в Нижнем Тагиле. Погибшего мальчика уже извлекли из-под завалов, заявили в МЧС. Таким образом, количество погибших в результате обрушения части здания выросло до шести человек.

Взрыв в пятиэтажке в Нижнем Тагиле прогремел утром 1 августа. Незадолго до этого жители чувствовали сильный запах газа. После ЧП у здания обрушилась целая секция.

Разбор завалов не прекращался всю ночь. Сейчас спасатели продолжают операцию. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Все обстоятельства и причины, которые привели к случившемуся устанавливаются.

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