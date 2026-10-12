В Индии пауэрбанк загорелся в салоне самолета

На борту самолета индийской авиакомпании IndiGo произошел пожар во время перелета из Дели в Ченнаи. Об этом сообщила газета Indian Express .

ЧП произошло из-за пауэрбанка одного из пассажиров — устройство неожиданно загорелось прямо в салоне. В результате экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Хайдарабаде.

Бортпроводники потушили возгорание, лайнер успешно приземлился. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее борт американской авиакомпании United Airlines подал сигнал бедствия над Атлантическим океаном. Самолет вылетел из Вашингтона в Амстердам, но во время полета экипаж сообщил, что произошла «общая чрезвычайная ситуация». Борт развернулся, направился в Канаду и приземлился в международном аэропорту Сент-Джонс.

Оказалось, что экипаж заметил неисправность двигателя, поэтому запросил посадку.