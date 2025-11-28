В Дедовске разгорелся скандал вокруг реабилитационного центра для подростков. Выяснилось, что в доме в Истринском районе незаконно удерживали детей в возрасте от 10 до 18 лет. Сегодня задержали Анну Хоботову — руководительницу организации.

Как оказалось, у Хоботовой была целая сеть рехабов по всей России. Один из них находился в Свердловской области. В трехэтажном коттедже жили 22 подростка в возрасте от 10 до 18 лет.

Как рассказали 360.ru соседи, они не знали, что в доме находится реабилитационный центр для детей.

«Я вчера услышала про реабилитационный центр, что где-то в Свердловской области такое происходит. Думала, что это где-то там, никак не рядышком. То есть до этого сдавался дом, всякий народ бывал», — пояснила в беседе с 360.ru одна из местных жительниц.

Соседи думали, что жилье снимает обычная семья. Единственное, что казалось странным собеседнице 360.ru, что дети почти не бывали на улице.

«Если люди приезжают, они сидят там, шашлык жарят, гуляют. Какое-то время проводят все равно на улице. А здесь вообще никто. То есть вышли, зашли <…> Их не видно, не слышно», — сказала она.

Другой местный житель сообщил 360.ru, что дети в доме жили почти год. До этого коттедж сдавался посуточно.

«Тихие. Иногда было у них такое, что шумели там и все. Но ничего подозрительного», — отметил он.

По словам собеседника, дети могли кричать, когда плескались в бассейне.

«Мы думали, что какая-то странная семья, никого нет, на улицу особо не выходят», — ответил он на вопрос о том, не казалось ли странным, что так много детей живут под одной крышей.

На видео, снятом возле коттеджа, стоят полицейские машины. Несколько человек, в том числе девочки-подростки, выносят из дома вещи.

Реабилитационный центр в Дедовске, с которого начался скандал, был настоящим местом пыток для подростков. Их жестоко избивали, не разрешали подходить к окнам и ужасно кормили. Кроме того, выяснилось, что один из ВИЧ-инфицированных сотрудников подмосковного рехаба, предположительно, насиловал подопечных.