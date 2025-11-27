Родители забрали детей из рехаба на Урале после скандала с издевательствами в Дедовске

Из филиала реабилитационного центра в Свердловской области, где тоже могли издеваться над воспитанниками, родители начали массово забирать детей. Кроме того, в учреждение нагрянули силовики, сообщило Ura.ru .

По информации источника издания, близкого к следствию, месячное пребывание подростка в частном центре обходится родителям 90 тысяч рублей. Центр расположен на улице Железнодорожников. Это трехэтажный коттедж, который арендовала психолог, владеющая рехабами по всей России.

Внутри центра — несколько комнат. В спальнях стоят двухъярусные кровати. Есть гардеробная и отдельные ванные для мальчиков и девочек. Центр открылся в 2013 году в Ростовской области и Краснодарском крае. Постепенно сеть рехабов расширилась, и теперь они есть и в Свердловской области.

Вечером 26 ноября группа силовиков ворвалась в уральский филиал реабилитационного центра. В коттедже жили 22 подростка в возрасте от 10 до 18 лет. Туда их привезли родители из ХМАО, Томска, а также Кировской и Свердловской областей.

Сейчас несовершеннолетних временно переместят в другое учреждение. Как сообщил источник Ura.ru, после публикаций в СМИ у некоторых родителей забрали детей.

Пока неизвестно, могли ли в уральском филиале мучить воспитанников. По словам матери, которая приехала за ребенком, в центре не происходило ничего плохого. Однако несколько других детей заявили корреспонденту, что над ними издевались.

По данным Ural Mash, за провинность детей отправляли в «карцер», где пускали в туалет по расписанию и запрещали любое общение. С родителями — один короткий звонок раз в неделю.

Воспитатели, по словам источника канала, делились на две группы: одна работала нормально, вторая — как звери. Когда приезжал Виталий — екатеринбуржец, арестованный за истязания в Подмосковье, в центре все дрожало. Он мог связать руки, избить и поиздеваться. Подростки говорят, что после его отъезда стало гораздо лучше.

Громкий скандал начался после того, как детский рехаб накрыли в Дедовске. Там юных пациентов избивали, пытали и морили голодом. Один мальчик оказался в коме. После начались проверки и в других реабилитационных центрах, открытых психологом.