Стены в грибке, побои и запугивания. Вскрылись подробности скандала с издевательствами в Дедовске

Мать пострадавшей в дедовском рехабе подростка: это был дом пыток

Рехаб в Дедовске, где содержались подростки, был настоящим домом пыток. Воспитанников били, в заведении не разрешали подходить к окнам, не проветривали помещения и отвратительно кормили.

Карцер вместо рехаба

Подробности содержания подростков в реабилитационном центре 360.ru рассказала мать одной из пострадавших школьниц Алла.

«Это была тюрьма, дом пыток. Дети не выходили из него и получили психологические травмы, потому что наблюдали насильственные действия: истязания и голодовки», — рассказала она.

Женщина объяснила, что ее дочь раньше профессионально занималась балетом, но после травмы не смогла продолжать развиваться в этом направлении и связалась с плохой компанией. В итоге родственники решили поместить 15-летнюю девочку-подростка в специализированное заведение, разрекламированное в Сети.

На деле рехаб оказался карцером, все происходящее в котором скрывали от родителей. Сотрудники не разрешали родственникам детей приезжать в реабилитационный центр и даже не называли адрес, рассказала мать подростка.

По словам женщины, многие комнаты оказались непригодны для проживания — все стены были в плесени, и все постельное белье становилось черным от грибка. Поменять или постирать его детям не разрешали, даже если постель обмочила собака, подчеркнула мать пострадавшей школьницы.

По ее мнению, еда была отвратительной — за все время пребывания подростки даже не видели фруктов.