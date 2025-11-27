Стены в грибке, побои и запугивания. Вскрылись подробности скандала с издевательствами в Дедовске
Мать пострадавшей в дедовском рехабе подростка: это был дом пыток
Рехаб в Дедовске, где содержались подростки, был настоящим домом пыток. Воспитанников били, в заведении не разрешали подходить к окнам, не проветривали помещения и отвратительно кормили.
Карцер вместо рехаба
Подробности содержания подростков в реабилитационном центре 360.ru рассказала мать одной из пострадавших школьниц Алла.
«Это была тюрьма, дом пыток. Дети не выходили из него и получили психологические травмы, потому что наблюдали насильственные действия: истязания и голодовки», — рассказала она.
Женщина объяснила, что ее дочь раньше профессионально занималась балетом, но после травмы не смогла продолжать развиваться в этом направлении и связалась с плохой компанией. В итоге родственники решили поместить 15-летнюю девочку-подростка в специализированное заведение, разрекламированное в Сети.
На деле рехаб оказался карцером, все происходящее в котором скрывали от родителей. Сотрудники не разрешали родственникам детей приезжать в реабилитационный центр и даже не называли адрес, рассказала мать подростка.
По словам женщины, многие комнаты оказались непригодны для проживания — все стены были в плесени, и все постельное белье становилось черным от грибка. Поменять или постирать его детям не разрешали, даже если постель обмочила собака, подчеркнула мать пострадавшей школьницы.
По ее мнению, еда была отвратительной — за все время пребывания подростки даже не видели фруктов.
Подростков били и мучили
Собеседница 360.ru добавила, что девочка каждую ночь плакала и мечтала, чтобы ее забрали.
«Моя дочь видела, как мальчика избивал сотрудник, завязывал ему руки и ноги скотчем, заталкивал в рот носки, чтобы он не кричал», — подчеркнула мать пострадавшей.
Один из подростков таял на глазах, ему нужна была медицинская помощь, но работники рехаба игнорировали просьбы детей. Они не стали ничего делать, даже когда у парня возникли судороги и пошла пена изо рта, отметила Алла.
«Дочь слышала крики, как избивали мальчиков в комнате, и как один из сотрудников приставал к девочкам: зажимал их. Это все жутко и ужасно, что она перенесла», — добавила женщина.
Она призналась, что никто и подумать не мог, что в заведении творится подобное. Чтобы скрыть правду, сотрудники запрещали детям жаловаться по телефону на условия содержания — их пугали наказанием, уточнила собеседница 360.ru.
«Если бы один из мальчиков не оказался в реанимации, детей бы продолжали физически и морально истязать в этом доме пыток», — предположила она.
После случившегося пострадавшая девятиклассница ходит к психологу.
«Психологически подавлена, начала замыкаться, плохо спит, снятся кошмары. Ужасное состояние, тяжело об этом говорить», — призналась мать школьницы.
Она добавила, что дочери посоветовали пройти обследование в поликлинике, так как сильный стресс, плохое питание и отсутствие прогулок могли сильно ударить по ее здоровью.