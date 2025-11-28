Принуждавший к сексу детей сотрудник рехаба в Дедовске оказался ВИЧ-инфицированным

Mash узнал о страшном диагнозе одного из сотрудников рехаба в Дедовске

О насилии со стороны задержанного Артура Г. рассказала Mash 13-летняя девочка. По ее словам, 34-летний консультант на протяжении четырех месяцев вступал с ней в интимную связь, обещая сладости, возможность смотреть телевизор и быстрое возвращение домой. Когда она ему надоела, он бросил ее и начал встречаться с другой.

«После задержания Артура в октябре выяснилось, что он ВИЧ-положительный. Его мать в разговоре с нами заверила — сын на терапии, для окружающих безопасен», — написали журналисты.

Школьница пожаловалась другим сотрудникам центра, но ей угрожали расправой, если она продолжит говорить. Пострадавшие дети рассказывали, что их запирали в чулане, заставляли писать письма с 08:00 до 23:00, привязывали к кроватям, били и кормили только ячневой кашей без соли и сахара.

В 2022 году деятельность конторы привлекла внимание полиции. Мама другой пациентки обратилась к силовикам и написала заявление, которое так и осталось без ответа.

Спустя три года появилась новая компания, где одним из учредителей стал Алишер, консультант, которого обвиняли в истязаниях. Стоимость «лечения» варьируется от 120 тысяч рублей в месяц.

Рехаб в Дедовске стал настоящим адом для подростков. Их жестоко избивали, запрещали подходить к окнам, не проветривали комнаты и кормили отвратительной едой. Подробности содержания детей в реабилитационном центре 360.ru рассказала мать одной из пострадавших школьниц Алла.