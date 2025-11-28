Организатора рехаба для подростков в Подмосковье задержали

СК сообщил о задержании организатора рехаба для подростков в Дедовске

Организатора незаконного реабилитационного центра для подростков в Истринском городском округе Подмосковья задержали, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Московской области. Со следствием она уже взаимодействует.

В ведомстве заявили, что следователи допрашивают подозреваемую, а также провели допросы подростков, их родителей и сотрудников учреждения. Специалисты осмотрели помещения и произвели выемку документов.

Уроженку Подмосковья Анну Хоботову, которую следствие считает основательницей рехаба в Дедовске, объявили в розыск. Против 37-летней женщины возбудили уголовное дело, его квалификацию официально не раскрывали.

По версии СК, с августа по ноябрь 2025 года в Дедовске действовал нелегальный рехаб, где находились 24 подростка с различными зависимостями. Несмотря на договоры с родителями о психологической помощи, детей фактически подвергали физическому насилию и пыткам.

История получила огласку после того, как 23 ноября одного из подростков доставили в больницу без сознания со множественными травмами и следами связывания. Его ввели в медикаментозную кому, а врачи сообщили о произошедшем в полицию.

Спустя два дня СК возбудил уголовное дело сразу по нескольким статьям — о причинении тяжкого вреда здоровью, истязаниях, незаконном лишении свободы и оказании небезопасных услуг. Обвинения предъявили администратору центра Виталию Балабрикову и 18-летней девушке, которую следствие считает причастной к насилию.