Самолет Sukhoi Superjet 100 рухнул в лесу под Коломной в Подмосковье. Жительница СНТ Апраксино Наталья Егорова рассказала 360.ru, что перед падением судна слышала громкий звук, напоминающий музыкальные басы.

«Я на улицу выбежала — смотрю, самолет прямо над нашим СНТ летит низко-низко. Я еще подумала: такое ощущение, что он сейчас нам деревья прошибает. Он от нашего СНТ отлетел подальше и упал в лесу. И взрыв! Черный гриб такой в небе», — рассказала она.

Другая местная жительница слышала мощный гул и видела, как самолет кружил над лесом. Судно подавало сигналы бедствия. В распоряжении 360.ru появилось видео, снятое в первые минуты после падения лайнера.

Sukhoi Superjet 100, потерпевший крушение под Коломной, выполнял перегонный рейс. Предварительно, причиной авиакатастрофы стал отказа двигателя. На борту находились трое членов экипажа, все погибли.