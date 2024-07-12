«Гриб черный в небе!» Очевидица — о взрыве после крушения самолета под Коломной

Жительница Апраскина Егорова: после падения SS100 поднялся столб дыма

Самолет Sukhoi Superjet 100 рухнул в лесу под Коломной в Подмосковье. Жительница СНТ Апраксино Наталья Егорова рассказала 360.ru, что перед падением судна слышала громкий звук, напоминающий музыкальные басы.

«Я на улицу выбежала — смотрю, самолет прямо над нашим СНТ летит низко-низко. Я еще подумала: такое ощущение, что он сейчас нам деревья прошибает. Он от нашего СНТ отлетел подальше и упал в лесу. И взрыв! Черный гриб такой в небе», — рассказала она.

Другая местная жительница слышала мощный гул и видела, как самолет кружил над лесом. Судно подавало сигналы бедствия. В распоряжении 360.ru появилось видео, снятое в первые минуты после падения лайнера.

Sukhoi Superjet 100, потерпевший крушение под Коломной, выполнял перегонный рейс. Предварительно, причиной авиакатастрофы стал отказа двигателя. На борту находились трое членов экипажа, все погибли.

ЕС заставил Apple открыться чужим кошелькам. Вернется ли Apple Pay в Россию?

Падение самолета в Коломне.Что известно к этому часу

Большой обман маленького российского кино

«На всякий случай». Введение запрета на экспорт бензина назвали перестраховкой

Семейная ипотека. Кто сможет получить ее по новым условиям

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте