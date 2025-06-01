Фуру с обрушившегося моста в Брянской области начали убирать
РИА «Новости»: с моста, обрушившегося в Брянской области, начали убирать фуру
В Брянской области спасатели приступили к демонтажу фуры, застрявшей после обрушения моста. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».
«В настоящее время там идут работы по ликвидации последствий аварии. На сам мост не пускают, поскольку идет проверка конструкций», — уточнили журналисты.
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло чрезвычайное происшествие — обрушился мост. Обломки упасли на проезжавший пассажирский поезд, в результате ЧП состав сошел с рельсов. Погибли семь человек, десятки пострадали.
Причиной обрушения моста стал подрыв. На месте происшествия работают спецслужбы. Пассажиров доставили резервным поездом в Москву.
В РЖД пообещали выплатить по 2,2 миллиона рублей семьям погибших при обрушении моста в Брянской области. ФПК вернет деньги за проезд пассажирам поезда, который попал в ЧП под Брянском.
Президент Владимир Путин в течение всей ночи получал от ФСБ и МЧС доклады о ситуации с подрывом.