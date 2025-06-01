Фуру с обрушившегося моста в Брянской области начали убирать

РИА «Новости»: с моста, обрушившегося в Брянской области, начали убирать фуру

В Брянской области спасатели приступили к демонтажу фуры, застрявшей после обрушения моста. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» .

«В настоящее время там идут работы по ликвидации последствий аварии. На сам мост не пускают, поскольку идет проверка конструкций», — уточнили журналисты.

В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло чрезвычайное происшествие — обрушился мост. Обломки упасли на проезжавший пассажирский поезд, в результате ЧП состав сошел с рельсов. Погибли семь человек, десятки пострадали.

Причиной обрушения моста стал подрыв. На месте происшествия работают спецслужбы. Пассажиров доставили резервным поездом в Москву.

В РЖД пообещали выплатить по 2,2 миллиона рублей семьям погибших при обрушении моста в Брянской области. ФПК вернет деньги за проезд пассажирам поезда, который попал в ЧП под Брянском.

Президент Владимир Путин в течение всей ночи получал от ФСБ и МЧС доклады о ситуации с подрывом.