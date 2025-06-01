РЖД выплатят семьям погибших в ЧП под Брянском по 2,2 миллиона рублей

Компания РЖД выплатит по 2,2 млн рублей родственникам людей, которые погибли из-за рухнувшего в Брянской области моста. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Компания принесла соболезнования семьям погибших. По данным пресс-службы, для родственников госпитализированных пассажиров организуют бесплатный проезд до станции Брянск.
Также пострадавшим предоставят возможность бесплатно пройти лечение и курс реабилитации в медицинских учреждениях РЖД.
Ранее Следственный комитет подтвердил, что мост в Брянской области рухнул из-за подрыва. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал случившееся бесчеловечным актом террора. По его словам, злоумышленники проявили особый цинизм и жестокость, когда подорвали поезд с мирными жителями накануне Дня защиты детей.
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