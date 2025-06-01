Резервный состав с пассажирами, пережившими крушение поезда, прибыл в Москву
Резервный состав с пассажирами поезда Климов-Москва, на который рухнул мост в Брянской области, прибыл в Москву. Медики и сотрудники Киевского вокзала направились встречать прибывших.
Поезд № 902, следовавший из Брянска в Москву, прибыл на Киевский вокзал. В составе находились пассажиры, которые ранее ехали в поезде № 86 из Климова в Москву. Медики несли к подъезжающему составу инвалидные коляски и аптечки, а сотрудники вокзала — багажные тележки.
На кадрах видно, как москвичи встречают своих родных, а врачи госпитализируют раненых.
Число погибших в результате обрушения моста на железную дорогу в Брянской области выросло до семи человек. Почти 40 человек находятся в больницах. Троих детей и двоих взрослых, раненых в Брянской области, отправят в Москву для лечения.
РЖД выплатит по 2,2 миллиона рублей семьям погибших при обрушении моста в Брянской области. Пострадавшим предоставят возможность бесплатно пройти лечение и курс реабилитации в медицинских учреждениях РЖД.
Как сообщили в СК, мост в Брянской области обрушился из-за подрыва.