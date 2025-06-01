Причиной обрушения мостов под Курском и Брянском стали подрывы

СК: обрушение мостов в Курской и Брянской областях произошли из-за подрывов

Мосты в Курской и Брянской областях обрушились в результате взрывов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

На участке железной дороги между Выгоничами и Пильшино в Брянской области произошел взрыв. В результате обрушился автомобильный мост. Обломки рухнули на проходивший под ним пассажирский поезд. Пострадали и погибли люди. Всего в поезде находились 388 пассажиров.

«В Железногорском районе Курской области 1 июня 2025 года около трех часов ночи также произошел подрыв железнодорожного моста, от чего проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу», — подчеркнули в СК.

Машинист и два его помощника получили травмы.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследование этих происшествий следователям Главного следственного управления.

На месте происшествия сейчас работают следователи. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

По вопросам чрезвычайных ситуаций в Брянской и Курской областях можно обратиться в оперативный штаб Ситуационного центра Министерства транспорта России.

Спасатели начали расчищать пути от вагонов на месте ЧП с поездом под Брянском. Работают порядка 180 специалистов и 60 единиц техники.

Ранее появились кадры с места обрушения моста в Курской области. Прокуратура следит за восстановительными работами после ЧП.