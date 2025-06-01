Путин всю ночь получал доклады о ситуации с поездами в Брянской и Курской областях

Песков: Путину в течение ночи докладывали о ЧП под Брянском и Курском

Президент Владимир Путин в течение всей ночи получал от ФСБ и МЧС доклады о ситуации с подрывами двух мостов в Курской и Брянской областях. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

Глава государства созвонился с брянским губернатором Александром Богомазом и главой РЖД Олегом Белозеровым. По словам Пескова, Путин ознакомился с их докладами о принимаемых мерах в связи с ЧП на железной дороге.

Мост в Брянской области обрушился на пассажирский поезд, в результате погибли семь человек. В больницах сейчас находятся почти 40 пострадавших, в том числе четверо детей.

Один из них — восьмимесячный мальчик — поступил в медучреждение в тяжелом состоянии, его планируют перевезти в Москву. Всего в столицу отправят пятерых пострадавших: трех детей и двух взрослых.

В Курской области из-за подрыва моста травму ноги получил машинист грузового состава. Больше во время ЧП никто не пострадал.