ФСИН уточнила информацию о погибших при захвате заложников в ИК-19

ФСИН: при захвате колонии под Волгоградом погибли трое человек

Фото: Pxhere

Во время захвата заключенными исправительной колонии № 19 в Суровикине погибли трое сотрудников ФСИН, а не четверо. Уточненную информацию сообщила пресс-служба ведомства, передал «Интерфакс».

«Погибших сотрудников всего трое. Четвертый выжил», — подчеркнули в пресс-бюро службы.

Арестанты, назвавшие себя членами ИГИЛ *, захватили сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии. В заложниках оказались восемь человек, троих радикалы жестоко убили. Следком возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее стало известно, что раненный при захвате заложников начальник ИК-19 Андрей Девятов выжил. На вертолете его доставили в больницу. Захвативших волгоградскую ИК-19 террористов ликвидировали.

* «Исламское государство», ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в России.

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