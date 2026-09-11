В Иванове шестилетний мальчик погиб после падения с горки в ТЦ

В Иванове шестилетний мальчик скончался после падения с аттракциона в торговом центре. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

Днем 10 сентября ребенок играл в парке аттракционов в одном из торговых центров города и залез на горку по внешней стороне. Мальчик не удержался и упал с высоты.

«В результате мальчик был госпитализирован в лечебное учреждение, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался от полученных повреждений», — добавили в ведомстве.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства происшествия. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В конце августа в Адыгее шестилетний мальчик во время отдыха с семьей сорвался с качелей и упал в ущелье Мешоко. Он выжил, но получил серьезные травмы.