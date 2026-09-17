В США осудили на 20 лет связанного с терактом в «Крокусе» боевика

Американский суд приговорил к 20 годам заключения афганского боевика Мохаммада Шарифуллу, который инструктировал террористов, напавших на концертный зал «Крокус сити холл» в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минюст США.

Шарифулла состоял в запрещенной в России исламистской организации. Он передал террористам из «Крокуса» инструкции по пользованию оружием.

Главным пунктом обвинения стала причастность боевика к организации взрыва в Кабуле во время вывода американских войск из Афганистана в 2021 году.

Всего с 2016 года до момента ареста в 2025 году Шарифулла принял участие в более чем 10 террористических атаках. Он занимался слежкой и пропагандой терроризма, перевозил террористов-смертников и оружие.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года, его жертвами стали более 150 человек. Исполнителей задержали, суд приговорил их к тюремным срокам.

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