Число погибших в пожаре на производстве петард в Ярославской области выросло до 10

МЧС: число погибших в пожаре на производстве петард под Ярославлем выросло до 10

Тела десяти погибших извлекли спасатели из-под завалов после пожара на пиротехническом производстве в Ярославской области. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба МЧС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, проинформировала пресс-служба регионального СК.

Областная прокуратура организовала проверку и поставила расследование под контроль. На место выехала и. о. прокурора Ярославской области Светлана Козлова.

Губернатор Михаил Евраев выразил соболезнования семьям погибших. Он заверил, что семьям жертв пожара и пострадавшим окажут необходимую поддержку.

«Взял ситуацию под личный контроль. На место ЧП направлены специалисты, которые разберутся в причинах. Виновные будут привлечены к ответственности», — отметил Евраев.

Во время пожара погибли не менее десяти работников — их тела нашли при разборе завалов. Одна женщина получила травму ноги. Предварительно, причиной стало короткое замыкание.