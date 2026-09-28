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    Число погибших в пожаре на производстве петард в Ярославской области выросло до 10

    МЧС: число погибших в пожаре на производстве петард под Ярославлем выросло до 10

    Фото: 360.ru

    Тела десяти погибших извлекли спасатели из-под завалов после пожара на пиротехническом производстве в Ярославской области. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба МЧС.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, проинформировала пресс-служба регионального СК.

    Областная прокуратура организовала проверку и поставила расследование под контроль. На место выехала и. о. прокурора Ярославской области Светлана Козлова.

    Губернатор Михаил Евраев выразил соболезнования семьям погибших. Он заверил, что семьям жертв пожара и пострадавшим окажут необходимую поддержку.

    «Взял ситуацию под личный контроль. На место ЧП направлены специалисты, которые разберутся в причинах. Виновные будут привлечены к ответственности», — отметил Евраев.

    Во время пожара погибли не менее десяти работников — их тела нашли при разборе завалов. Одна женщина получила травму ноги. Предварительно, причиной стало короткое замыкание.

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