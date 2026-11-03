Водитель без прав пострадал в ДТП под Курганом

Госпитализацией закончилась авария на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган в Каргапольском округе с участием двух легковушек. Травмы получил автомобилист, севший за руль без водительского удостоверения, сообщил URA.RU со ссылкой на ГИБДД.

Дорожный инцидент произошел утром 2 ноября на 289-м километре перегона между селами Каргаполье и Житниковское. Водитель ВАЗ-2110 не соблюдал безопасную боковую дистанцию и врезался во встречную Toyota Corolla. В этот момент иномарка завершала маневр обгона грузовика.

Пострадавшего на отечественном автомобиле доставили в больницу. В полиции подчеркнули, что он управлял машиной без прав. Водитель и пассажир японской легковушки не пострадали благодаря использованию ремней безопасности.