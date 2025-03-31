Американскую M-88 Hercules почти неделю не могут достать из клюквенного болота в Литве

Земснаряд, который пытался вытащить американскую гусеничную ремонтно-эвакуационную машину M-88 Hercules из болота в Литве, сам увяз в тине. Об этом сообщило местное издание LRT .

Аварийно-спасательные работы на болоте в Пабраде продолжаются уже пятый день. Для того чтобы достать из клюквенного болота M-88 Hercules, специалисты решили использовать земснаряд. Однако у судна сломался гидравлический шланг, управляющий одной из опорных «ног».

Пока спасатели пытались заменить деталь и вернуть технику к работе, многотонная машина сама ушла в трясину. Водолазы спустились к застрявшей технике и прикрепили два троса, чтобы вытащить ее.

По последним данным, американская машина M-88 Hercules находится на глубине четырех метров — под двумя метрами воды и двумя метрами илистого грунта.

О пропаже бронированной ремонтно-эвакуационной машины американской армии стало известно на прошлой неделе. Четверо военнослужащих США проходили на ней плановые тактические учения на полигоне в окрестностях города Пабраде.

Спустя сутки USAREUR-AF объявило, что солдаты пропали без вести. Их тела до сих пор не найдены.

Из-за того, что ЧП произошло рядом с белорусской границей, на Западе допустили причастность иностранных спецслужб.