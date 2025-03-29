Военные откачали три метра ила, чтобы подобраться к затонувшей в Литве военной машине

Delfi: военные пытаются вытащить БТР из болота в Литве на границе с Белоруссией

В Литве военные начали расчищать от ила болото, в котором во время учений утонула гусеничная машина M88 Hercules. Тела четырех пропавших американских солдат все еще не найдены, сообщил Delfi .

К поисковой операции под руководством литовской армии подключились сотни людей и десятки единиц техники. Министр обороны Довиле Шакалене сообщила, что на дне болота пятиметровый слой ила. За ночь специалистам удалось расчистить около двух-трех метров, но этого недостаточно.

«Вода сочится на место инцидента из близлежащего озера. Со вчерашнего дня мы пытаемся вместо песка насыпать глину, а также утрамбовывать песок в большие мешки, тем самым создавая такую большую насыпь. Также построен мост, чтобы амфибиям и экскаваторам было легче проходить по нему», — сказала она.

Для того, чтобы определить точное местоположение машины и закрепить на ней тросы, военные пригласят водолазов с многолучевым эхолотом или установят длинную трубу для откачивания всей илистой воды. По одной из версий, тела четырех пропавших военных могут находиться в утонувшей машине.

Американские солдаты исчезли во время тактических учений на Пабрадском полигоне. Их местоположение все еще неизвестно. Из-за того, что ЧП произошло рядом с белорусской границей, на Западе допустили причастность иностранных спецслужб.