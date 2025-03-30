Стало известно, как глубоко увязла в литовском болоте американская М-88 Hercules

Потерпевшая аварию во время военных учений на полигоне в Пабраде американская гусеничная ремонтно-эвакуационная машина M-88 Hercules находится под водой на глубине четыре метра. Об этом сообщили на сайте Минобороны страны.

«Машина находится под водой, глубина которой достигает четыре метра, а также под двухметровым слоем илистого грунта», — уточнили в литовском оборонном ведомстве.

С поверхности машину не видно. Ее пытаются достать уже пятые сутки. Накануне к затонувшей в болоте М-88 спускались ныряльщики, но не смогли обнаружить скобы, чтобы прикрепить буксировочные тросы.

До этого литовские СМИ написали, что тела четырех пропавших американских солдат до сих пор не обнаружили.

Минобороны Литвы ранее сообщило, что в Вильнюсском кафедральном соборе архиепископ Вильнюсский и Литовский Гинтарас Грушас отслужит Святую мессу в это воскресенье. Он будет молиться за пропавших американцев, их семьи, а также за спасателей, который пытаются их найти.