Четверо солдат США погибли после учений в Литве

Во время учений в Литве пропали четверо американских солдат. Их обнаружили мертвыми, причины гибели военнослужащих устанавливают, сообщил портал Delfi.

«Зарубежные военные, пропавшие во время учений на полигоне во вторник вечером, погибли, а их гусеничное транспортное средство нашли в болоте», — отметили в публикации.

О пропаже солдат и боевой машины стало известно во время учений на полигоне в Пабраде. Представитель литовских ВС майор Гинтаутас Цюнис заявил, что место предполагаемого происшествия установили, в поисках людей задействовали все службы. В операции участвовали вертолеты, армия и представители других стран.

Ранее во Франции рядом с авиабазой 113 во время тренировочного полета столкнулись два самолета Alpha Jet. Двое пилотов и пассажир успели катапультироваться, они получили серьезные травмы.