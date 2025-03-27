В исчезновении американских солдат в Литве стали искать российский след

Появилась конспирологическая версия исчезновения американских солдат на учениях в Литве. Аварию, по версии Запада, могли подстроить спецслужбы Белоруссии и России, сообщило агентство Baltic News Service.
Возможную причастность третьих стран обсудили военные в США и Литве. Приверженцев этой версии смутило то, что машина M88 Hercules затонула недалеко от границы с Белоруссией. Однако доказательств причастности спецслужб нет.
Четверо американских солдат служили в первой бригаде третьей пехотной дивизии. Они пропали без вести во время учений под городом Пабраде. Их бронемашину нашли в водоеме на полигоне.
Сайт Delfi сообщил, что военнослужащие погибли. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил соболезнования их семьям. Командование армии США в Европе и Африке (USAREUR-AF) не подтвердило эту информацию, поиски солдат продолжаются.
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