В исчезновении американских солдат в Литве стали искать российский след

BNS: США и Литва изучают версию с причастностью РФ к гибели солдат на учениях

Появилась конспирологическая версия исчезновения американских солдат на учениях в Литве. Аварию, по версии Запада, могли подстроить спецслужбы Белоруссии и России, сообщило агентство Baltic News Service .

Возможную причастность третьих стран обсудили военные в США и Литве. Приверженцев этой версии смутило то, что машина M88 Hercules затонула недалеко от границы с Белоруссией. Однако доказательств причастности спецслужб нет.

Четверо американских солдат служили в первой бригаде третьей пехотной дивизии. Они пропали без вести во время учений под городом Пабраде. Их бронемашину нашли в водоеме на полигоне.

Сайт Delfi сообщил, что военнослужащие погибли. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил соболезнования их семьям. Командование армии США в Европе и Африке (USAREUR-AF) не подтвердило эту информацию, поиски солдат продолжаются.