Пресс-конференцию перед открытием Олимпиады неожиданно отменили

Руководство оргкомитета Олимпийских игр в Париже отменило пресс-конференцию перед церемонией открытия, не объяснив причины. Об этом сообщил корреспондент Sky News Роб Харрис в соцсети X .

«Руководитель Игр внезапно отменяет пресс-конференцию по планам церемонии открытия менее чем за 20 минут до того, как она должна была начаться, без объяснения причин», — написал он.

Утром издание L’Equipe сообщило, как участники Игр пожаловались, что в Олимпийской деревне не хватает еды. Метеорологи спрогнозировали сильный ливень в Париже во время церемонии открытия.

А сами Игры впервые с 1984 года не покажут по российскому телевидению.