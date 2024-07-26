Пресс-конференцию перед открытием Олимпиады неожиданно отменили

Пресс-конференцию перед открытием Олимпиады отменили, не объяснив причины

Yohei Osada/AFLO
Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

Руководство оргкомитета Олимпийских игр в Париже отменило пресс-конференцию перед церемонией открытия, не объяснив причины. Об этом сообщил корреспондент Sky News Роб Харрис в соцсети X.

«Руководитель Игр внезапно отменяет пресс-конференцию по планам церемонии открытия менее чем за 20 минут до того, как она должна была начаться, без объяснения причин», — написал он.

Утром издание L’Equipe сообщило, как участники Игр пожаловались, что в Олимпийской деревне не хватает еды. Метеорологи спрогнозировали сильный ливень в Париже во время церемонии открытия.

А сами Игры впервые с 1984 года не покажут по российскому телевидению.

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