МОК публично извинился за скандальную церемонию открытия Олимпиады
Международный олимпийский комитет извинился за скандальную церемонию открытия ОИ в Париже. Официальное заявление опубликовали на странице организации в соцсети Х.
В МОК отметили, что оргкомитет не преследовал цели проявить неуважение к какой-либо религиозной группе.
«Если кого-то обидели определенные сцены, то это было непреднамеренно, и им (оргкомитету — прим. ред.) жаль», — подчеркнули в организации.
Скандальное видео с церемонии открытия Олимпиады пропало с официального канала МОК и сайта Игр. Директор по связям с общественностью ОИ-2024 Анн Дескам связала это с геоблокировкой.
Открытие Игр состоялось в Париже 26 июля. Церемония возмутила зрителей, спортсменов и болельщиков. Американский бизнесмен Илон Маск назвал мероприятие проявлением вопиющего неуважения к христианам.