На Урале ожидается аномально теплая неделя до +12 градусов

В Свердловской области на предстоящей неделе ожидается аномально теплая погода — днем воздух прогреется до +12 градусов. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин, пишет Ura.ru .

По его словам, погоду в регионе продолжит определять антициклон Gerhard, центр которого будет располагаться над Южным Уралом, в районе Башкирии. В первой половине недели на территорию области с запада и юго-запада придет теплый и сухой воздух, что приведет к дневным температурам, характерным для середины сентября.

«Сухой и теплый воздух поступит на Средний Урал в начале предстоящей недели, на этот период придется пик нынешнего потепления», — приводит слова Пулина источник.

Всю неделю в Свердловской области будет малооблачно, без осадков. Ночью температура воздуха не опустится ниже +2 градусов, днем будет прогреваться до +12. Теплая погода сохранится до конца недели, похолодание начнется только в первых числах ноября.