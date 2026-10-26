Синоптик Ильин спрогнозировал похолодание и дожди в Петербурге

В Санкт-Петербурге в начале недели сохранится теплая погода без осадков, а к выходным похолодает и пройдут дожди. Об этом URA.RU сообщил синоптик Александр Ильин.

С 26 по 28 октября воздух в городе прогреется днем до +11…+13 градусов, ночью температура составит +2…+7 градусов. В четверг и пятницу, 29 и 30 октября, дневные значения понизятся до +8…+10 градусов, ожидается небольшой дождь.

Южный ветер со скоростью 3–6 метров в секунду к пятнице изменит направление на западное и северное без заметного усиления. Атмосферное давление в начале недели составит около 758 миллиметров ртутного столба, в среду вырастет до 770 миллиметров, а к концу рабочей недели понизится до 760 миллиметров.