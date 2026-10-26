Синоптик Ильин спрогнозировал в Москве до +11 градусов на неделе

Погоду в столичном регионе на текущей рабочей неделе определит антициклон, а воздух в Москве прогреется до +11 градусов. Об этом RT сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам специалиста, практически всю неделю дневная температура в городе составит +9…+11 градусов, а ночью — от +1 до +6 градусов. В Подмосковье местами возможны несущественные кратковременные заморозки.

Погода останется малооблачной и солнечной, скорость юго-восточного ветра составит 3–8 метров в секунду при повышенном атмосферном давлении. Ильин добавил, что в субботу, 31 октября, в регионе появится вероятность дождей.