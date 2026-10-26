Психолог Уварова объяснила, что отличить сезонную хандру от депрессии можно по способности радоваться простым вещам

Сезонная хандра длится не более двух недель и проходит самостоятельно, тогда как депрессия требует помощи специалиста. Об этом сайту «Газета.Ru» рассказала психолог клиники «Будь Здоров» в Сочи Марта Уварова.

По словам эксперта, хандра является естественной реакцией организма на короткий световой день и смену погоды. При ней человек сохраняет способность радоваться приятным вещам, а улучшить самочувствие помогают прогулки на солнце, сон, встречи с друзьями и смена обстановки.

Депрессия же не зависит от внешних обстоятельств и лишает радости. Уварова подчеркнула: если симптомы длятся дольше двух недель, мешают работать, общаться и сопровождаются мыслями о собственной никчемности, необходимо обратиться к психотерапевту или психиатру.