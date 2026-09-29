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    Жителей Подмосковья предупредили о заморозках до -2 градусов

    Спасатели предупредили жителей Подмосковья о заморозках до -2 градусов

    Заморозки в Солнечногорском районе
    Фото: Заморозки в Солнечногорском районе/Медиасток.рф

    Заморозки до -2 градусов могут случиться в отдельных районах Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе РСЧС по региону.

    Похолодание ожидается в ночные и утренние часы 30 сентября. Спасатели попросили местных жителей быть осторожными.

    Ранее заморозки до -1 градуса пообещали в Подмосковье в ночь на 29 сентября. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал в конце сентября и первых числах октября сухую погоду с высоким давлением и заморозками.

    Прошедшая ночь стала самой холодной в столице России с мая. Воздух в Москве остыл до +4,8 градуса. До этого момента самой холодной за такой же период считалась ночь на 9 сентября.

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