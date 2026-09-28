Синоптик Леус пообещал заморозки до −2 градусов в Московском регионе

В Московском регионе в конце сентября и первых числах октября ожидается сухая погода с высоким давлением и заморозками. Об этом RTVI сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, погоду сформирует антициклон, поэтому до 3 октября дождей не прогнозируется. Максимум атмосферного давления придется на четверг, 1 октября: барометры покажут 761–763 миллиметра ртутного столба, что на 15–17 единиц выше нормы.

Днем температура в регионе составит от +11 до +18 градусов. Самой холодной станет ночь на субботу: в Москве термометры покажут +1…+3 градуса, а в области и Новой Москве возможны слабые заморозки до −2 градусов. В предрассветные часы местами вероятны туманы.