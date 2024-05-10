Жертв могло быть больше. Спасавших из Мойки пассажиров автобуса попросят наградить | 360°

10 мая 2024, 19:20
Жертв могло быть больше. Спасавших из Мойки пассажиров автобуса попросят наградить
Хамзаев будет ходатайствовать о награждении спасавших из Мойки мужчин
Неравнодушных мужчин, которые бросились спасать пассажиров рухнувшего в Мойку автобуса, необходимо наградить, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев. В своем Telegram-канале он сообщил, что будет ходатайствовать об этом.
«Буду ходатайствовать, чтобы все гражданские герои были представлены к наградам профильных ведомств», — подчеркнул парламентарий.
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Хамзаев обратил внимание, что большую часть тех, кто находился в автобусе, удалось спасти. Люди, которые рискнули собой, прыгнули в воду буквально следом за транспортным средством и начали вытаскивать пассажиров, когда оно ушло под воду.
«Отмечу, что благодаря реакции вот таких людей, оперативной работе МЧС, удалось минимизировать количество жертв», — добавил депутат.
По информации Хамзава, помогли пассажирам уроженцы Дагестана Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов. Все трое работают в строительной сфере. В момент, когда произошло ЧП, они направлялись на пятничную молитву.
«Молодцы! Дагестанцы никогда не пройдут мимо чужой беды!» — заключил он.
Санкт-Петербург
Дагестан
Автобус упал в Мойку в Петербурге
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