Одним из первых на помощь пассажирам утонувшего автобуса бросился парень из Дагестана | 360°

Эксклюзив 10 мая 2024, 16:37 Одним из первых на помощь пассажирам утонувшего автобуса бросился парень из Дагестана Спасавший людей из утонувшего в Мойке автобуса рассказал о случившемся Телеканал «360»

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Одним из спасавших сегодня людей из утонувшего в Мойке автобуса был Мухаммад Гасанов. В беседе с 360.ru мужчина рассказал, что гулял неподалеку, когда произошло ЧП.

«Гулял рядом, увидел, что произошло ЧП, и сразу кинулся спасать. Холодная вода не испугала, мы купаемся в Дагестане в озере, даже если вода холодная. Всем, кому смогли, оказали помощь», — поделился он.

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Гасанов уточнил, что успел увидеть и сам момент происшествия. По его словам, автобус сначала врезался в машину, а потом упал в реку.

В ответ на вопрос, какое ориентировочно количество очевидцев последовали его примеру, чтобы скорее помочь пострадавшим, молодой человек заметил, что таких было немного.

По последним данным МЧС, в результате падения автобуса в Мойку погибли трое, еще четыре человека находятся в состоянии клинической смерти. Источник 360.ru сообщал о семи погибших. Официально эти данные не подтверждали.