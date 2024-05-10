«Хочу согреться». Спасавший людей из утонувшего автобуса рассказал о своем состоянии | 360°

Эксклюзив 10 мая 2024, 17:12 «Хочу согреться». Спасавший людей из утонувшего автобуса рассказал о своем состоянии Спасавший людей из утонувшего автобуса Идрис Гаджиев рассказал о своем состоянии РИА «Новости»

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Пассажиров рухнувшего в Мойку автобуса помогали вытаскивать трое уроженцев Дагестана. Один из них — Идрис Гаджиев. В комментарии 360.ru мужчина рассказал, что уже находится дома и приходит в себя.

«Сейчас я дома, хочу согреться, есть слабость», — поделился он.

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Еще двух пришедших на помощь людям мужчин зовут Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов. Их имена опубликовал ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Работают в строительной сфере, ехали на пятничную молитву. Молодцы! Дагестанцы никогда не пройдут мимо чужой беды!» — подчеркнул он.

360.ru удалось связаться с Гасановым. Молодой человек рассказал, что в момент происшествия гулял неподалеку. Увидев падение автобуса в реку, сразу бросился на помощь. Холодная вода никак не испугала, добавил он.

По последним официальным данным, жертвами ЧП с утонувшим в Мойке автобусом стали три человека. По факту случившегося возбудили дело. Водителя, который был за рулем транспортного средства, задержали в качестве подозреваемого.