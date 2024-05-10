Упавший с моста в Петербурге автобус извлекли из воды | 360°

Происшествия 10 мая 2024, 17:41 Упавший с моста в Петербурге автобус извлекли из воды МЧС: упавший с моста в Мойку в Петербурге автобус подняли из воды

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Экстренные службы извлекли из реки Мойки автобус, который рухнул в нее около Поцелуева моста в пятницу, 10 мая. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Автобус упал в реку во время движения по Большой Морской улице. По предварительным сведениям, в салоне находились 20 человек. Пресс-служба МЧС заявляла, что погибли трое, еще четыре человека, по последним данным, были в состоянии клинической смерти.

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В зоне аварии рядом с мостом установили подъемный кран, который постепенно извлек автобус из воды. Сейчас его кузов виден над водной поверхностью целиком. Работающие на месте экстренные службы перекрыли набережную Мойки в районе ДТП.

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев заявлял, что одними из первых на помощь пассажирам автобуса бросились трое уроженцев Дагестана, которые ехали на пятничную молитву.

Полицейские задержали водителя в Мойке автобуса в качестве подозреваемого. Следователи завели по факту ЧП уголовное дело.