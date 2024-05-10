«Долг каждого». Парень из Дагестана объяснил, почему помог людям в упавшем в Мойку автобусе | 360°

Эксклюзив 10 мая 2024, 17:59 «Долг каждого». Парень из Дагестана объяснил, почему помог людям в упавшем в Мойку автобусе Спасший людей из автобуса в Мойке: помочь людям в такой ситуации — долг каждого РИА «Новости»

Читать 360 в

Мужчины, которые случайно оказались на месте падения автобуса с пассажирами в реку Мойку, пришли на помощь людям, потому что сочли это своим долгом. Об этом в беседе с 360.ru рассказал один из них — Шахбан Джабраилов.

«Считаю, что это долг каждого человека — нельзя проходить мимо ситуации, где людям нужна помощь. Мы так воспитаны», — пояснил он.

Реклама

Джабраилов пояснил, что вместе с остальными наблюдал, как автобус на развороте падает с моста в канал. Мужчины быстро припарковались и побежали к месту ЧП.

«Начали пытаться помогать, чем можем. <…> Очень много было суеты, такая напряженная ситуация. Три человека или четыре [спасли], не могу точно сказать. Но быстро приехали спасательные службы и начали заниматься своим делом», — добавил собеседник 360.ru.

По словам Джабраилова, автобус затонул очень быстро. Поэтому понять, заблокировало ли в транспортном средстве двери или нет, было невозможно.

«Двери в автобус, не могу сказать точно, были заблокированы или нет, потому что автобус был полностью под водой», — заключил он.