Петербурженка рассказала, как откачивали мужчину на крыше утонувшего автобуса | 360°

Эксклюзив 10 мая 2024, 18:21 Петербурженка рассказала, как откачивали мужчину на крыше утонувшего автобуса Телеканал «360»

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Поведение молодых людей, которые, не раздумывая, бросились в Мойку, чтобы помочь пассажирам утонувшего автобуса, вызывает огромное уважение. Эти люди достойны восхищения, заметила в комментарии 360.ru очевидица ЧП по имени Ольга.

Женщина пояснила, что проезжала мимо Поцелуева моста, когда на ее глазах автобус начал резко разворачиваться, потом пробил решетку ограждения и пикировал в воду.

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«Я набрала телефон 112, срочно просила вызвать МЧС и скорую. И обратила внимание, что побежали ребята. Несколько человек прыгнули в воду и стали спасать людей», — поделилась она.

Экстренные службы, по ее словам, прибыли на место в считаные минуты, развернули спасательную операцию, но молодые люди уже успели начать реанимировать мужчину, вытащив его на крышу автобуса, — это происходило у нее на глазах.

«Ребята пытались реанимировать мужчину, он лежал на крыше, делали ему массаж сердца. Пытались спасать других людей. Я целый день плакала. Очень хотелось бы, чтобы ребят нашли, они не думали о своей жизни, бросились на помощь. Большое сердечное им спасибо от всех очевидцев», — добавила собеседница 360.ru

Пока, призналась Ольга, состояние у нее все еще шоковое. В первые минуты после падения автобуса была растерянность, потом паника. А эти люди все решили за секунды — сразу кинулись в воду.

«Всю траекторию поездки автобуса я не видела. Он очень резко развернулся, на скорости пробил [решетку] и сразу вниз пошел. Почему так получилось, я не знаю — видела уже завершающую стадию», — заключила она.