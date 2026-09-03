Краснодарец выиграл 35 млн рублей, генерируя случайные числа 35 раз

Монтажник окон из Краснодара выиграл в лотерею 35 миллионов рублей. Подробности сообщило РИА «Новости» .

Краснодарец купил лотерейный билет за три минуты до начала розыгрыша. Числа он выбрал при помощи случайного генератора. Так как разыгрывали 35 миллионов, он решил нажать на кнопку 35 раз.

«Я специально нажимал на функцию „случайные числа“ 35 раз подряд, так как сумма суперприза составляла 35 миллионов. Возможно, это и принесло мне удачу», — поделился победитель.

Спустя некоторое время мужчина узнал, что стал обладателем суперприза — 35 473 260 рублей. Победитель поделился, что часть выигрыша направит на развитие своего бизнеса, а также хочет купить машину для работы.

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