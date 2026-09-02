Директор магазина выиграл 13,6 миллиона, поставив на день рождения жены

Директор одного из московских магазинов выиграл 13,6 миллионов рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Национальной Лотереи».

Мужчина, которого зовут Никита, купил через мобильное приложение один билет с развернутой ставкой за 10 рублей. Он вписал числа 5, 6 и 13, два из них были днями рождения — его собственным и жены.

Выигрышным оказался день рождения супруги, число 13 не зашло, а 5 и 6 сработали, сообщил победитель. Это его первый серьезный выигрыш в лотерею.

На выигранные деньги семья планирует закрыть ипотеку и купить новые смартфоны. Также Никита собирается отправить супругу с детьми отдохнуть на Бали или в Таиланд. Сам он не поедет, поскольку не сможет взять отпуск.

Ранее житель Новосибирской области выиграл в лотерею 10 миллионов рублей благодаря своему увлечению авиацией. Игру он выбрал из-за изображения крыла самолета в анонсе на сайте.