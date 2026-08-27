Житель Новосибирской области выиграл 10 млн, выбрав игру с изображением самолета

Житель Новосибирской области Вадим выиграл в лотерею 10 миллионов рублей благодаря своему увлечению авиацией. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Национальной лотереи».

Мужчина купил пять билетов тиража и выбирал комбинации, ориентируясь на даты рождения близких. Одна из них принесла ему суперприз. По словам победителя, игру он выбрал из-за изображения крыла самолета в анонсе на сайте — он давно интересуется авиацией.

Выигранные деньги Вадим в первую очередь потратит на погашение кредитов, остаток обсудит с семьей. Он также сообщил, что часть суммы направит на благотворительность, так как раньше уже помогал другим по мере возможности.

В середине августа россиянин выиграл миллион рублей в лотерее в Дубае, которая приснилась ему семь лет назад. Мужчина признался, что тогда даже не подозревал о ее существовании.