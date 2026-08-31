Родители смогут вернуть часть расходов на платные секции

Свищев: родители могут вернуть через ФНС до 14,3 тысячи рублей за платные кружки

В России предоставляется налоговый вычет на платные детские кружки и секции. Ежегодно родители могут возвращать, обратившись в Федеральную налоговую службу, до 14,3 тысячи рублей. Об этом сообщил РИА «Новости» депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Право на вычет за уроки рисования, музыки, подготовку к первому классу и другие платные кружки, имеют родители и опекуны, уплачивающие взносы в ФНС, пока ребенку не исполнится 18 лет либо, если после школы он поступит на очное обучение, то 24-х. Свищев сообщил, что максимальная сумма расходов, с которой можно вернуть часть налогов, составляет 110 тысяч рублей в год на обоих родителей.

«При ставке НДФЛ 13% можно вернуть до 14,3 тысячи рублей на каждого ребенка. Единственное условие, у организации, где занимается ребенок, должна быть лицензия на образовательную деятельность», — сказал он.

Ранее Минфин сообщил о появлении нового налогового вычета. Он создан для участников программы долгосрочных сбережений.