Сенатор Мурог напомнил о возможности вернуть до 150 тысяч рублей в год за обучение

Уплачивающие НДФЛ могут рассчитывать на возврат части средств, потраченных на обучение, в рамках социального налогового вычета. Об этом сообщил сенатор Игорь Мурог в беседе с RT .

Максимальная сумма расходов, с которой можно получить вычет, составляет 150 тысяч рублей в год на собственное обучение (а также на обучение супруга, брата или сестры) и 110 тысяч рублей на каждого ребенка. При базовой ставке НДФЛ 13% максимальная сумма возврата — 19,5 тысяч рублей за собственное обучение и 14,3 тысячи рублей за обучение ребенка.

Условия получения вычета различаются в зависимости от того, за кого вносится плата. Для вычета за детей, супруга, братьев и сестер обязательна очная форма обучения, а возраст обучаемого не должен превышать 24 лет. Учебное заведение должно иметь лицензию на образовательную деятельность. При оплате собственного обучения форма значения не имеет — подходит очная, заочная или дистанционная.

Исключение составляют индивидуальные предприниматели, которые ведут педагогическую деятельность без привлечения других преподавателей — в этом случае лицензия не требуется. Однако услуги самозанятых без лицензии права на вычет не предоставляют.

Оформить вычет можно тремя способами: через работодателя в текущем году, подав декларацию 3-НДФЛ по итогам года либо в упрощенном порядке через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Упрощенный порядок работает только для расходов, понесенных с 1 января 2024 года.