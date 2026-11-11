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    В Роскачестве назвали наледь в упаковке признаком повторной заморозки

    Снег, лед и слипшиеся комки в пакете указывают на оттаивание и повторное замораживание продукта. Об этом рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко, сообщает RT.

    Спеценко пояснила, что повторная заморозка не обязательно делает еду опасной, но ухудшает ее свойства: овощи становятся водянистыми, пельмени разваливаются при варке. Такую упаковку лучше оставить на полке.

    Эксперт посоветовала проверять условия хранения. При недостаточно низкой температуре бактерии начинают размножаться еще в магазине. Морозильные витрины должны закрываться крышками или стеклом, а продукты — не выступать выше линии загрузки, иначе верхний слой подтаивает.

    После вскрытия упаковки стоит оценить запах и внешний вид содержимого. Неприятный запах, серый цвет мяса или рыбы, белый налет на овощах указывают на неправильное хранение. Трещины в тесте пельменей и вареников и выступившая начинка говорят о перепадах температуры.

    Дома нельзя размораживать продукты и замораживать их снова: это ускоряет порчу. Спеценко рекомендовала постепенное размораживание в холодильнике, а не в горячей воде или микроволновке. Если покупка потеряла форму или цвет, эксперт посоветовала ее выбросить.

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